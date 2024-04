In Puglia Emiliano ha trovato il modo di sopravvivere: Giuseppe Conte

Bari. La “fase nuova” del campo progressista in Puglia? Non pervenuta. Elly Schlein chiede, dopo le inchieste giudiziarie, una sorta di “azzeramento” della giunta regionale. Michele Emiliano esclude scelte drastiche (solo qualche aggiustamento) e strizza l’occhio a Giuseppe Conte, convinto di recuperare in fretta i grillini nel suo esecutivo. La colonna sonora? “Triangolo” di Renato Zero. Protagonisti il Nazareno, lo sceicco fedifrago e lo Zelig di Volturara che detta la linea, mentre tra regione e comune aumentano le defezioni per guai vari (ieri si è dimesso il presidente di Amiu Puglia, Paolo Pate, già all’opera per una lista civica alleata dei dem alle comunali di Bari, e l’ex sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, consigliere del presidente pugliese).

