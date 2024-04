“Meloni fa scappare Amadeus, Berlusconi rispetto a lei era liberale”. Parla Sandro Ruotolo

“Meloni? Rispetto a lei Berlusconi era un liberale”. “Amadeus? La destra cerca di sminuire, ma il fatto che uno dei principali volti della Rai non stia bene a casa sua vuol dire che in quella casa qualche problema c’è. Prima Fazio, poi Gramellini e Annunziata, ora lui, io sono molto preoccupato. Non dico che qualcuno sia stato cacciato, e però mi sembra evidente che personaggi che portano ascolti e introiti non vengono messi nelle condizioni di rimanere”. Sandro Ruotolo, responsabile informazione del Pd , è il cane da guardia che la segretari Elly Schlein si è scelta per monitorare e provare a fermare “la trasformazione della Rai in Tele Meloni”. O almeno questo è quello che sia lei, sia Ruotolo ripetono da tempo. Ma in fondo al Pd cosa importa se un volto, pur importante dopo ragionamenti anche personali sceglie di cambiare? Che cosa c’entra insomma Telemeloni? “La Rai – dice Ruotolo – è un bene di tutti e se perde i suoi pezzi più pregiati noi siamo preoccupati, non siamo contenti se la Rai va a fondo e la gestione della destra la sta depauperando delle sue risorse migliori”. Gira voce che possa lasciare anche Sigfrido Ranucci, il conduttore di Report. “Credo e spero non sia vero, ma la vicenda di Sigfrido è emblematica: lui fa grandi ascolti e gli esponenti di maggioranza non fanno altro che attaccarlo”, dice Ruotolo. “Non è facile sentirsi ogni giorno sotto osservazione del tuo editore, ora hanno cancellato le repliche della sua trasmissione, noi siamo con lui”. A proposito, qualcuno per quanto riguarda la Rai accusa il Pd di un filo di ipocrisia: Lucia Annunziata se n’è andata e voi avete protestato, adesso è candidata capolista del Pd alle europee. “È un diritto costituzionale quello di candidarsi, anche solo pensare che quando ha lasciato l’azienda Lucia avesse già pensato a questa ipotesi è inaccettabile”.

