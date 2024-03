Da Agi ad Agenzia Angelucci: una mossa trasparente

Dal giacimento Rospo, 20 chilometri al largo di Vasto, sgorgano 2.300-2.500 barili al giorno. Un greggio denso come sciroppo nero che non si brucia, ma si trasforma in asfalto. A gestire l'impianto in mezzo al mare c'è un equipaggio di “lavoratori invisibili dell’oil&gas”, quell’aristocrazia operaia destinata a essere soppressa dalla nostra spocchia ambientale. Ecco come si lavora e quanto si produce