Amadeus lascia la Rai: l'annuncio al direttore generale Giampaolo Rossi

Il conduttore ha comunicato la sua decisione di non rinnovare il contratto in scadenza ad agosto. Ad attenderlo c'è il gruppo Warner Bros Discovery con il canale Nove, lo stesso che ha scippato Fabio Fazio a Viale Mazzini

Un divorzio annunciato quello tra Amadeus e Viale Mazzini. Dopo le indiscrezioni anticipate anche dal Foglio, il conduttore ha ufficializzato la sua decisione di lasciare la Rai alla scadenza del contratto in un colloquio con il direttore generale Giampaolo Rossi. Usciranno a breve due comunicati per spiegare i dettagli. La decisione non soprende: la notizia era nell'aria da giorni, per Viale Mazzini era cosa già chiusa. La Rai ha provato a trattare ma senza successo per tentare di trattenere uno dei suoi volti più importanti: il programma “Affari Tuoi” condotto da Amadeus vale oltre cinque milioni e mezzo di spettatori a sera, quasi il trenta per cento di share.

L'ipotesi più probabile è che dopo il 31 agosto, data di conclusione del contratto in Rai, Amadeus inizi una nuova sfida professionale con il canale Nove del gruppo Warner Bros Discovery, lo stesso che ha scippato a Viale Mazzini l'altro super conduttore Fabio Fazio.