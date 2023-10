“Il successo di Fazio sul Nove può essere una valanga per la Rai”, dice Minoli

“Prendendo in prestito una metafora calcistica, potremmo dire che per la tv generalista è finito il precampionato. Adesso è arrivato il momento di scendere in campo”. Giovanni Minoli legge il risultato raccolto in termini di ascolti da Fabio Fazio sul Nove come “una piccola rivoluzione che potrebbe annunciare una valanga”. Domenica sera Che tempo che fa ha fatto quasi l’11 per cento di share. “E tutte e tre le reti generaliste sono finite sotto a Canale Otto e Nove”, analizza lo storico conduttore di Mixer e già direttore di Rai 2 e Rai 3. Che segnale è? “Drammatico o sfidante, dipende se il servizio pubblico sarà in grado di adottare delle contromisure”, dice al Foglio Minoli. “Può essere il segno di una crisi irreversibile delle reti generaliste. Ma può essere anche l’avvertimento giusto per ripensare finalmente l’offerta”.

