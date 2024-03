Pnrr e tagli alla sanità. Gli errori della strategia del governo

Nelle ultime settimane vi sono state forti lamentele delle regioni per il taglio di alcuni investimenti nella missione “sanità” del Pnrr. In particolare, si tratta del progetto “sanità connessa” per 200 milioni, ma soprattutto della cancellazione dal Piano nazionale complementare (Pnc – il piano parallelo al Pnrr finanziato con il bilancio nazionale) del progetto “verso un ospedale sicuro e sostenibile” per il 1,2 miliardi. Quel progetto finanzia il miglioramento strutturale degli edifici ospedalieri, adeguandoli alle vigenti norme antisismiche. Il governo sostiene che è possibile attingere alle risorse per il programma dell’edilizia sanitaria (ovvero i fondi ordinari dell’art. 20 della legge 67/1988) e che quindi non c’è nessun taglio.

