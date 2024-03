Negli ultimi sondaggi crescono tutti, dal Pd alla Lega. Cala Forza Italia

Le ultime rilevazioni di Swg per il Tg La7 danno tutte le maggiori forze politiche in crescita, tranne gli azzurri. Fratelli d'Italia spezza le tre settimane di calo e continua a essere il primo partito nel paese

Il trend si è invertito. L'ultimo sondaggio di Swg realizzato per il Tg La7 registra una crescita per tutti i partiti dell'arco parlamentare, tranne Forza Italia. Dopo settimane dove le rilevazioni lo davano come (quasi) l'unico partito in crescita, ora è dato come l'unico a perdere consensi: un modesto -0,1 per cento, che lo porta al 7,7 per cento. Fratelli d'Italia, il partito della premier Giorgia Meloni, si riconferma primo partito al 27 per cento, guadagnando negli ultimi sette giorni uno 0,2 per cento. Nel centrodestra a crescere più di tutti è la Lega: con un +0,3 per cento il partito di Matteo Salvini si attesta all'8,3 per cento, distanziandosi da Forza Italia.

Il sondaggio di Swg per il Tg La7 - foto da Twitter

Tra le opposizioni, il Partito democratico si conferma il secondo partito in Italia e, con un +0,1 cerca di toccare la cifra tonda, ma riesce solo a fermarsi al 19,9 cento. Un +0,3 per cento anche per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che rincorre il Pd ma si ferma solo al 15,6 per cento. In crescita anche Italia Viva, che in una settimana guadagna un +0,2 e si piazza intorno al 3,4 per cento. Il resto delle opposizioni è invece in calo: da +Europa (2,8 per cento, -0,1) ad Azione (4,0 per cento, -0,3), passando per Alleanza Verdi e Sinistra (4,1 per cento, -0,1).