FdI, Lega, Pd e M5s: tutti giù. Negli ultimi sondaggi cresce solo Forza Italia

Calano i consensi dei due principali partiti di maggioranza e delle due prime forze di opposizione del paese. A spuntarla è il partito del Cav., l'unico in crescita e sempre più vicino al Carroccio

Per la terza settimana consecutiva il partito della premier perde quota nei consensi. Nonostante la vittoria abruzzese, secondo le ultime rilevazioni di Swg, Fratelli d'Italia registra un calo dello 0,3 per cento nelle intenzioni di voto. Sceso al 26,8 per cento il partito di Giorgia Meloni resta comunque la prima forza politica del paese, seguita dal Partito democratico, anch'esso in calo. Con un -0,4 per cento il Nazareno scende nuovamente sotto la soglia del 20 per cento e si ferma a quota 19,8.

Segno meno anche per Lega e Movimento 5 stelle che con una - seppur minima - variazione negativa dello 0,1 per cento, scendono rispettivamente all'8 e al 15,3 per cento. L'unico a registrare una crescita nei consensi è Forza Italia che guadagna un +0,2 per cento e sale al 7,8 per cento. Dopo l'exploit dei risultati in Abruzzo, ora gli azzurri, che si preparano alla tornata elettorale lucana con la ricandidatura dell'uscente Vito Bardi, vedono assottigliarsi sempre di più la distanza che li separano dal Carroccio.

Cala anche Azione che perde lo 0,2 per cento nei consensi fermandosi al 4,3 per cento. Assieme ad Alleanza Verdi e sinistra, il partito di Carlo Calenda riesce però a mantenersi sopra la soglia di sbarramento prevista per le elezioni europee di giugno (che è fissata al 4 per cento). Al momento resterebbero fuori dal Parlamento europeo Italia Viva (al 3,2 per cento) e +Europa (al 2,9 per cento).