Fratelli d'Italia cala ancora nei sondaggi. Il Pd cresce ma resta lontano

In due settimane il partito della premier Meloni perde lo 0,6 per cento ma resta saldamente la prima forza del paese con il 27,1. Seguono i dem al 20,2 per cento. Minime le variazioni tra gli altri partiti, con l'eccezione del M5 che scende dello 0,4

Per la seconda settimana consecutiva Fratelli d'Italia cala nei sondaggi, passando dal 27,3 al 27,1 per cento. Sette giorni fa il calo era stato dello 0,4 per cento. Ne approfitta il Partito democratico che invece guadagna uno 0,2 per cento, sale al 20,2, e accorcia le distanze dalla prima forza politica del paese. Sono le principali indicazioni del sondaggio di Swg per La7

Abbastanza stabili gli altri partiti del centrodestra: Forza Italia resta al 7,6 per cento, mentre la Lega cresce dello 0,1 per cento arrivando all'8,1. A perdere più di tutti è invece il Movimento 5 stelle: i consensi calano dello 0.4 per cento per i grillini che sono stimati ora al 15,4 per cento.

Guardando in prospettiva europee e in ottica sbarramento, che la legge fissa al 4 per cento, tra gli altri partiti in Parlamento solo Azione e Alleanza Verdi sinistra otterrebbero il pass per Bruxelles. Nel caso di Calenda, i dati indicano un consenso pari al 4,5, in aumento dello 0,2 rispetto alla rilevazione precedente. Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni sono al 4,1 per cento (ma perdono lo 0,1). Al di sotto della soglia del 4 per cento ci sono Italia viva (stabile al 3,1 per cento) e +Europa (al 2,7 per cento).