FdI in calo. Forza Italia cresce e punta la Lega. Il sondaggio

Il partito della premier Meloni perde lo 0,4 per cento, ma è saldamente la prima forza con il 27,3. Pd stabile al 20 per cento, oltre 4 punti in più del M5s. Per la componente guidata da Tajani crescita dello 0.5 per cento: è al 7,6, sempre più vicina al Carroccio

Fratelli d'Italia resta saldamente il primo partito ma rispetto a una settimana fa risulta in calo: scende dal 27,7 al 27,3 per cento. È quanto registra variazione il consueto sondaggio settimanale di Swg per La7. Seconda forza resta il Partito democratico, stabile al 20 per cento, seguito dal M5s: al 15,8 per cento e in crescita di uno 0,2.



La principale variazione tuttavia riguarda Forza Italia. Il partito guidato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani guadagna mezzo punto percentuale, è stimato oggi al 7,6 per cento dei consensi e si avvicina sempre più alla Lega: 8 per cento è il dato per gli uomini di Matteo Salvini, meno 0,1 per cento rispetto alla rilevazione precedente. Noi moderati, altro partito di governo, è all'1 per cento.

Tra le forze centriste, il fu Terzo polo, risultano in calo sia Azione (4,3 per cento, perde uno 0,1) che Italia viva (al 3,1 per cento, perde lo 0,2). Movimenti leggeri di cui beneficia +Europa, salendo al 2,8 per cento (dal 2,6 di una settimana fa). Tra i partiti in Parlamento, infine, L'alleanza Verdi-Sinistra si conferma al 4,2 per cento.

La quota di chi non si esprime è invece del 37 per cento.