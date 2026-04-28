Il sondaggio: in leggero calo i partiti al governo. Crescono Azione e Futuro Nazionale

Tra gli alleati della presidente del Consiglio, Forza Italia e Lega perdono rispettivamente uno 0,1 e uno 0,3 punti percentuali e scendono al 7,7 e al 6,2 per cento. Stabile all'1,1 per cento Noi moderati di Maurizio Lupi. Nel campo largo invece, Alleanza Verde-Sinistra resta al 6,7 per cento, a solo un punto dal partito di Antonio Tajani, così come +Europa all'1,5, mentre Italia Viva perde uno 0,1 per cento e arriva al 2,3. Intanto sia Azione sia Futuro Nazionale crescono: il partito di Carlo Calenda guadagna uno 0,1 e sale al 3,4 per cento, mentre quello dell'europarlamentare Roberto Vannacci arriva al 3,6 per cento (+0,2).