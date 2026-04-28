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Il sondaggio: in leggero calo i partiti al governo. Crescono Azione e Futuro Nazionale
Secondo Swg, FdI è al 29,1 per cento (-0,2), FI al 7,7 (-0,1) e la Lega al 6,2 (-0,3). Stabili il Pd al 21,6 e Avs al 6,7. Oltre al Movimento 5 Stelle, crescono i partiti di Calenda e Vannacci, rispettivamente al 3,4 e al 3,6 per cento
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28 APR 26
Ultimo aggiornamento: 09:05 AM
Il ministro Antonio Tajani, la presidente Giorgia Meloni e il ministro Matteo Salvini. Foto Ansa
L'ultimo sondaggio realizzato da Swg per La7 fotografa un quadro politico sostanzialmente stabile. Fratelli d'Italia resta infatti il primo partito del paese con il 29,1 per cento anche se, rispetto alla precedente rilevazione del 20 aprile, Meloni ha perso lo 0,2 per cento. Dall'altra parte, la prima forza dell'opposizione, il Partito democratico di Elly Schlein, rimane al 21,6 per cento, mentre il Movimento 5 Stelle sale al 12,5 per cento (+0,1).
Tra gli alleati della presidente del Consiglio, Forza Italia e Lega perdono rispettivamente uno 0,1 e uno 0,3 punti percentuali e scendono al 7,7 e al 6,2 per cento. Stabile all'1,1 per cento Noi moderati di Maurizio Lupi. Nel campo largo invece, Alleanza Verde-Sinistra resta al 6,7 per cento, a solo un punto dal partito di Antonio Tajani, così come +Europa all'1,5, mentre Italia Viva perde uno 0,1 per cento e arriva al 2,3. Intanto sia Azione sia Futuro Nazionale crescono: il partito di Carlo Calenda guadagna uno 0,1 e sale al 3,4 per cento, mentre quello dell'europarlamentare Roberto Vannacci arriva al 3,6 per cento (+0,2).
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