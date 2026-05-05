Il sondaggio: Avs si avvicina a Forza Italia. E il centrodestra continua a scendere

Complessivamente, la situazione politica rimane però stabile: Fratelli d'Italia resta il primo partito, pur scendendo al 28,8 per cento (-0,3 rispetto al 27 aprile), mentre la Lega, come detto prima, cala al 6,1 per cento (-0,1). Invece Noi moderati è l'unico partito di governo che negli ultimi sette giorni è salito: guadagnando lo 0,1 il partito di Maurizio Lupi è arrivato all'1,2 per cento. Il Partito democratico resta la principale forza d'opposizione e sale al 21,8 per cento (+0,2). Il Movimento 5 Stelle invece perde lo 0,1 per cento e scende al 12,4.