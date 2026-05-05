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Il sondaggio: Avs si avvicina a Forza Italia. E il centrodestra continua a scendere
Bonelli e Fratoianni salgono al 6,9 per cento, mentre gli azzurri scendono al 7,5. FdI al 28,8, Lega al 6,1. Il Pd sale al 21,8, come anche Azione, +Europa e Iv. Il Movimento cala al 12,4. Stabile al 3,6 per cento Futuro nazionale di Vannacci. La nuova rilevazione di Swg per La7
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5 MAY 26
Ultimo aggiornamento: 11:28 AM
Foto Ansa
Il nuovo sondaggio di Swg per La7 dimostra come stia continuando il calo, seppur lieve, di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, segnalato dallo stesso Swg la settimana scorsa. Ma soprattutto che tra FI e Alleanza Verdi-Sinistra la distanza si sta assottigliando: mentre i forzisti, perdendo lo 0,2 per cento, scendono al 7,5, il partito di Bonelli e Fratoianni sale al 6,9 per cento (+0,2) portando il distacco a 0,6 punti percentuali.
Complessivamente, la situazione politica rimane però stabile: Fratelli d'Italia resta il primo partito, pur scendendo al 28,8 per cento (-0,3 rispetto al 27 aprile), mentre la Lega, come detto prima, cala al 6,1 per cento (-0,1). Invece Noi moderati è l'unico partito di governo che negli ultimi sette giorni è salito: guadagnando lo 0,1 il partito di Maurizio Lupi è arrivato all'1,2 per cento. Il Partito democratico resta la principale forza d'opposizione e sale al 21,8 per cento (+0,2). Il Movimento 5 Stelle invece perde lo 0,1 per cento e scende al 12,4.
Tra gli altri partiti di opposizione, Azione e +Europa crescono dello 0,1 e arrivano rispettivamente al 3,5 e all'1,6 per cento, mentre Italia Viva ne guadagna 0,2 e sale al 2,5 per cento. Stabile al 3,6 Futuro nazionale di Roberto Vannacci.