Oliverio: “Anche la sinistra smetta di usare gli scioglimenti come un'arma”

“La legge che disciplina lo scioglimento dei comuni è una legge liberticida. Ma soprattutto è una specie di clava che viene usata politicamente per colpire gli avversari, tanto a destra quanto a sinistra. Abbiamo tutti delle responsabilità trasversali”. L’ex presidente della Calabria Mario Oliverio, storico esponente dem, osserva quanto sta succedendo in queste ore a Bari. E lo lega a quella che considera una consuetudine molto diffusa, soprattutto in regioni come la sua. Ma non solo. “Quella di Decaro è una vicenda paradossale. Non solo non è oggetto di procedimenti giudiziari, ma addirittura vive sotto scorta per il suo impegno contro la criminalità organizzata. Il problema è che ci sono tantissimi comuni in cui, attraverso l’attivismo di prefetti e magistrati, si è arrivati a uno scioglimento senza vere fondamenta. E questo ha prodotto dei danni permanenti sui territori”.

