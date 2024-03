La Lega ci riprova sul "tormentone" terzo mandato

Il Carroccio vuole ripresentare di nuovo un emendamento al Dl elezioni per estendere i mandati dei governatori. Il Pd: "Noi non ci stiamo"

E' diventato una specie di tormentone: la Lega e il terzo mandato. Non ci stanno a vedersi sfilare, in prospettiva, anche il Veneto. E allora ci riprovano, con tutte le forze. Così nella discussione sul Dl Elezioni che ci sarà oggi al Senato il partito di Matteo Salvini medita di irrompere con un nuovo emendamento per chiedere l'abolizione del limite di due mandati per i presidenti di regione. "Stiamo valutando, decideremo all'ultimo", fa sapere il capogruppo leghista a Palazzo Madama Massimiliano Romeo. L'intento è chiaro: tornare a battere sul tasto anche nel post Abruzzo, dove il centrodestra ha vinto ma dove la performance della Lega è stata quantomeno deludente. Solo che è uno sforzo che appare vano agli stessi leghisti, visto che nel frattempo nella maggioranza non hanno di certo cambiato opinione (Fratelli d'Italia e Forza Italia si sono ripetutamente espressi in maniera contraria).

E chi nel partito di Salvini pensava che una mossa del genere potesse rinfolocare l'interesse delle opposizioni, rimarrà deluso. Perché il Pd, attraverso il suo capogruppo al Senato Francesco Boccia, ha già fatto sapere che i dem non si accoderanno: "Voteremo come abbiamo fatto in commissione. Come Pd ribadiamo che riteniamo necessaria una discussione generale sugli enti locali". Mentre d'accordo si era mostrata Italia viva, con il senatore Davide Faraone che oggi è tornato ad attaccare Pd e M5s, che con la contrarietà al terzo mandato "si dimostrano una stampella di Meloni".

Come ha detto anche il vicepresidente della commissione Affari costituzionali al Senato, il leghista Paolo Tosato, "il voto difficilmente sarà diverso da quello in commissione". Ma è uno dei modi in cui da Salvini sta da tempo mandando un monito all'indirizzo della premier Meloni: il terzo mandato per noi è una priorità e continueremo a provarci all'infinito.