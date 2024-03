Zanni e il gruppo Id aiutano Putin aizzando gli agricoltori

Bruxelles. Marco Zanni, eurodeputato della Lega e presidente del gruppo di estrema destra Identità e democrazia al Parlamento europeo, ieri ha lanciato quello che potrebbe essere lo slogan della campagna elettorale di quelli che Ursula von der Leyen chiama “gli amici di Putin”. Nell’Ue c’è chi “vuole togliere la benzina ai trattori per metterla nei carri armati”, ha detto Zanni nella plenaria di Strasburgo, accusando il presidente francese, Emmanuel Macron, che non esclude l’invio di soldati sul terreno in Ucraina, di “deriva pericolosa”. Lo stratagemma retorico è abile. Come Marine Le Pen che decide di astenersi all’Assemblea nazionale in Francia, Zanni non ha difeso esplicitamente la Russia di Vladimir Putin. Il messaggio è più sottile. Sostenere l’Ucraina è “sacrosanto”. Ma sarebbero gli europei a volere andare in guerra. Il grido è analogo a quello dell’editoriale di Marcel Déat, pacifista francese e futuro collaborazionista del regime nazista, sull’Oeuvre il 4 maggio del 1939. “Ma morire per Danzica, no!”. Il discorso di ieri di Zanni è una sintesi della retorica utilizzata dai partiti di estrema destra.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE