Salvini il "punkfascio". Vuole radunare ancora i sovranisti in Italia, Tajani si prende il centro

La prossima Pontida la organizza Tajani. La Lega in Italia scende ancora ma Salvini pensa al Portogallo. E’ nel pieno della fase terceira, terzo della coalizione, da “capitano” a “mozzo” dell’equipaggio. In Abruzzo è stato doppiato dal “bell’Antonio”, che ora si vuole candidare alle europee insieme a Letizia Moratti, in Basilicata si attende il terzo sorpasso, dopo quello sardo, e Salvini che fa? Si congratula con Ventura, il leader di Chega, la destra estrema, per “il risultato straordinario” in Portogallo. Il suo, l’ultimo, è di 7.56 per cento e dicono dalla Lega: “Non è tanto male. Siamo perfettamente in media con il trend negativo”. Il 23 marzo, a Roma, Salvini dovrebbe radunare nuovamente i punkfasci, i sovranisti in birreria, già ammirati a Firenze, ma il partito non sa nulla. Per risollevarsi punta sullo straniero e sugli spioni. In America lava la nave di Trump, qui chiede la guida della commissione d’inchiesta sullo scandalo dossieraggio. Adesso è Tajani che beve mojito.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE