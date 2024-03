Inizia il forcing per il Pnrr. Due mesi di fuoco per le amministrazioni, poi gli esami per il Next generation

Il grande sogno di trasformazione del paese Italia si sta trasformando nel grande incubo per la burocrazia italiana. Nei prossimi tre mesi si gioca la scommessa di Raffaele Fitto di cambiare marcia al Pnrr e ai suoi fratelli minori, Pnc (Piano nazionale complementare) e interventi ex Pnrr (stralciati dal Piano europeo ma ancora gravitanti nella sua orbita). Di cambiargli marcia e renderli funzionanti come orologi svizzeri oppure commissariarli, punirli, definanziarli, accantonarli. Maggio sarà il mese degli esami che i singoli interventi (soprattutto del Pnc) dovranno sostenere sull’allineamento ai target. Se le amministrazioni titolari non risponderanno a Fitto e alla Ragioneria generale, la bocciatura sarà inevitabile e comporterà l’esercizio di poteri sostitutivi da parte di Palazzo Chigi, il rimborso a carico dei ministeri delle spese sostenute tramite tagli ai budget o compensazioni di altri trasferimenti, l’esposizione alla pubblica gogna sul sito Pnrr del governo come “amministrazione non allineata”. Ma il forcing più duro cui saranno sottoposte le amministrazioni titolari di interventi Pnrr sarà prima degli esami finali, nei prossimi due mesi.

