Infrastrutture e concorrenza, i due banchi di prova per il Pnrr

Per l’Italia, il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha una speciale importanza, perché sopravanza quelli dei principali partner: ammonta a più di 194 miliardi di euro, rispetto ai 164 della Spagna, ai 42 della Francia, ai 40 della Germania; per di più, siamo tra i sette paesi che hanno chiesto prestiti, oltre alle sovvenzioni. È interesse di tutti, quindi, controllarne il buon impiego. Il governo ha appena completato la quarta relazione sullo stato di attuazione (due volumi di 700 pagine complessive). Ciò consente di misurare i risultati conseguiti e di valutare i progressi compiuti e i problemi da risolvere. I risultati sono significativi. Spiccano il conseguimento degli obiettivi previsti, cioè l’avvio di riforme indispensabili, dalla giustizia ai contratti pubblici; il ricevimento della terza e della quarta rata, corrispondenti a 18,5 e 15,5 miliardi di euro (nell’insieme, l’Italia ne ha già ricevuti 102,5 miliardi, più del 50 per cento del totale); la presentazione della richiesta per la quinta rata; la definizione delle misure per l’efficienza energetica nel quadro del piano Re-Power.

