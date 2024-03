Fitto apre il fronte con le regioni sui fondi di coesione

Raffaele Fitto ci riprova. Mentre tenta con il Mef di spegnere l’incendio divampato con vari ministri (Salvini in prima fila) per i tagli agli investimenti inseriti nel decreto legge Pnrr 4, apre anche un altro fronte, con le regioni, sulla riforma della politica di coesione e sulla destinazione dei fondi europei 2021-2027 (43,1 miliardi che raddoppiano con il cofinanziamento nazionale). Il ministro per l’Europa e il Sud è riuscito infatti a inserire nella revisione del Pnrr una milestone al 31 marzo con cui imporrà un decreto legge per una riforma radicale delle procedure dei fondi strutturali. E non vuole perdere tempo: alla commissione che ha insediato a dicembre con le regioni ha consegnato la settimana scorsa una prima nota di quattro pagine in cui spiega come dovrà essere la riforma. Se ne sta parlando in queste ore.

