Fitto e il Mef chiedono tagli ai ministeri per finanziare i progetti rimasti fuori dal Pnrr

Ora sono i tagli per due miliardi e 20 milioni di euro ai fondi per gli investimenti dei ministeri a scatenare l’ennesima tempesta nel governo sul decreto legge Pnrr 4. L’elenco dei tagli è stato distribuito dal Mef ai ministeri interessati soltanto nella serata di lunedì, dopo la fine del Consiglio dei ministri e la conferenza stampa con cui il ministro Fitto cantava vittoria per aver rispettato gli impegni e compiuto un altro riordino. La distribuzione della lista dei tagli ha subito scatenato nel governo un’ulteriore tensione che era già montata con i tagli e le rimodulazioni del Piano nazionale complementare (Pnc). Fra i ministeri più colpiti soprattutto le Infrastrutture, che aveva già pagato un prezzo per le rimodulazioni del Pnc, e ancora il ministero dell’Università e quello delle Imprese. Solo l’elenco definitivo – che ancora non c’è, come non c’è un testo definitivo del decreto legge – potrà dire esattamente quali siano i pesi di questa penalizzazione e se saranno coinvolti altri dicasteri.

