Meno debito nazionale, più debito comune. Lo scambio che l'Italia dovrebbe proporre all'Ue

Le nuove regole del Patto di stabilità sono ancora in via di approvazione definitiva e già le nuove stime di crescita al ribasso fanno ritenere che sarà difficile rispettarle per l’Italia. Il compromesso raggiunto sui nuovi parametri per il debito e il deficit è una sovrapposizione di due linee di pensiero differenti e, forse, alla lunga incompatibili. La prima afferma il principio che sono i singoli paesi a decidere la strada del rientro del debito. L’idea del piano pluriennale è sicuramente corretta: molto meglio che stabilire i numeri del rientro anno per anno e ogni anno disfare quello che si era fatto l’anno precedente. La seconda linea di pensiero invece indica una riduzione meccanica (-1 punto percentuale all’anno) del debito per assicurare che non ci siano tentazioni (soprattutto dell’Italia) di invertire la rotta. La sovrapposizione di questi due principi ha creato un compromesso tutto politico: si accontenta la Germania sulla rigidità del meccanismo di rientro e al contempo si accontentano l’Italia e la Francia con un’esenzione dalle regole meccaniche di rientro fino alla fine di questa legislatura. Ci sono state mille discussioni sui dettagli tecnici della riforma tra chi sostiene che siano più o meno rigide di prima: la verità è che la flessibilità delle nuove regole si vedrà soltanto sul campo. Basti pensare che il sentiero di rientro pluriennale può essere ricontrattato per regolamento a ogni cambio di governo per capire che per l’Italia vorrebbe dire in media ogni due anni.

