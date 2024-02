Il nuovo Patto di stabilità non funzionerà. Ecco perché è una buona notizia

Che fine ha fatto il nuovo Patto di stabilità e crescita? La domanda è lecita, dal momento che non può non apparire bizzarro come un dossier che è stato in cima all’agenda Ecofin (anche se non del Consiglio Europeo) per due anni, finisca così in sordina, in questa prima parte del 2024, tra le pieghe di una trilogia (ovvero l’insieme dei triloghi, negoziati informali cui prendono parte alcuni rappresentanti di Parlamento, Consiglio e Commissione) opaca e all’apparenza inconcludente, ancora alla ricerca di ulteriori compromessi di merito, con al centro sempre la durata dei periodi di rientro dal debito e dal deficit, come vedremo più avanti. L’unica certezza, ad oggi, è che del nuovo Patto (la terza reincarnazione dopo la prima riforma del 2005 voluta e imposta da Schroeder, e quella del 2011-2014 figlia della crisi dei debiti sovrani e voluta sempre dalla Germania), nel calendario dell’aula a Strasburgo non c’è proprio traccia. Tutto rinviato a dopo le elezioni del Parlamento Europeo? Non proprio, perché pare che vi sia una convergenza per farlo entrare in vigore a luglio di quest’anno, in modo da rimettere in carreggiata il semestre di bilancio dell’anno in corso. Misteri imperscrutabili del barocco processo decisionale europeo. Possiamo dunque approfittare di questa pausa di riflessione per fare il punto su merito e metodo di uno strumento (il Patto di Stabilità e Crescita) e della sua riforma di cui si è detto tutto il male possibile, ma che continua a condizionare la vita economica ed istituzionale dell’Unione.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE