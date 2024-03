Dal caso Parenzo a Ghali: è più facile smontare un antisemita che un ignorante

Uno può anche sentirsi di combattere giorno per giorno antisemiti e razzisti, allievi di Stalin e di Hitler, estremisti islamici e fanatici religiosi vari. Gli si può d’altra parte opporre Hannah Arendt ed Elie Wiesel, la ragione contro la barbarie. Ma come fare fronte agli ignoranti? Non li si può mica incriminare per asineria. Non li si sconfigge nemmeno con la logica, o con le lettere. Forse non c’è che da dichiararsi anticipatamente sconfitti. D’altra parte, per dire, cosa si potrebbe mai obiettare a quelle influencer femministe che mercoledì a Firenze, urlando slogan sulla Palestina, cercavano d’impedire la presentazione di una biografia di Golda Meir. L’insensatezza è spiazzante.



