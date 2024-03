Il governo coccola ancora i No vax e fa dietrofront sul Green Pass globale

Green pass sì. Green pass boh. Anzi, contrordine: Green pass no. Il governo, ancora una volta ostaggio delle istanze No vax, è costretto a fare marcia indietro sul nuovo decreto Pnrr. Il testo, approvato in Consiglio dei ministri lo scorso 26 febbraio e pubblicato in Gazzetta il 4 marzo, all’articolo 43 interviene sul tema della “interoperabilità delle certificazioni sanitarie digitali”. Qui si spiega che, per far fronte a eventuali emergenze sanitarie e per agevolare il rilascio e la verifica di certificazioni sanitarie digitali utilizzabili in tutti gli stati aderenti alla rete di certificazione digitale dell’Oms, la “Piattaforma nazionale digital green certificate” può continuare a certificare non solo le avvenute vaccinazioni contro il Covid, ma anche ulteriori certificazioni sanitarie digitali individuate dal ministro della Salute. A quel punto, alle parole “green pass” e “Oms”, scatta il riflesso pavloviano dei No vax. E monta la protesta sui social, guidata dal senatore leghista Claudio Borghi. Si arriva così alla sera del 5 marzo con il ministero della Salute costretto ad annunciare il dietrofront.



