Gli irriducibili leghisti no Vax. Nuovo stop alle multe per chi non si è vaccinato

L'ultimo colpo di coda della Lega arriva con un emendamento al decreto milleproroghe che rimanda la scadenza per il pagamento delle multe per i No vax a fine 2024. Così il Carroccio cerca di recuperare qualche zerovirgola per le europee

La Lega torna a lisciare il pelo alla galassia No vax. E questa volta lo fa con un emendamento al decreto milleproroghe che prevede un'ulteriore sospensione al pagamento delle multe di 100 euro per coloro che hanno rifiutato di vaccinarsi durante la pandemia.

Era già accaduto un anno fa, a dicembre 2022, quando alcuni parlamentari leghisti erano riusciti a far passare con un emendamento al decreto anti rave una proroga al 30 giugno dell'entrata in vigore delle multe per chi non aveva ottemperato all'obbligo vaccinale. Un modo per strizzare l'occhio ai No vax, quello del Carroccio, mascherato dietro il maldestro tentativo di riconciliare il paese dopo le spaccature causate dall'emergenza pandemica. La Lega, infatti, non ha mai smesso di guardare a quelle frange rumorose del paese e a quel bacino di consensi che proprio in questo momento farebbero comodo al partito di Matteo Salvini, in cerca di qualche zerovirgola da guadagnare in vista delle europee per evitare la preannunciata debacle di giugno. Da qui l'ultimo colpo di coda leghista alla corrente antivaccinista.

L'emendamento, a firma del deputato leghista Alberto Bagnai, dovrebbe esser votato la prossima settimana. Se la prororga dovesse passare anche questa volta, la scadenza per il pagamento delle multe dovrebbe slittare direttamente al prossimo anno. Dodici mesi di tempo per trovare una copertura per la prossima manovra agli oltre 150 milioni di euro che verrebbero meno se si decidesse di cancellare la sanzione, come vorrebbe qualche leghista. Tra questi il senatore Claudio Borghi, che tra i suoi cavalli di battaglia annovera proprio la lotta ai vaccini (a settembre dello scorso anno patrocinò la giornata in "ricordo delle vittime degli effetti avversi da vaccinazione" organizzata dall'associazione Condav) e quella all'Oms, accusata dal senatore di spendere troppo per gli stipendi dei suoi dipendenti. "L'Italia dovrebbe smettere di finanziare l’Organizzazione mondiale della sanità”, ha dichiarato in più di un'occasione Borghi, secondo il quale i cento milioni di euro di fondi che l'Italia versa ogni anno all'Oms andrebbero impiegati “per assumere più medici e sostenere l’apertura di nuovi ospedali”.

Ma per riuscire a passare l'emendamento leghista dovrà farsi strada tra i circa 350 segnalati tra maggioranza e opposizione e resta ancora da capire quali proposte riceveranno il via libera dall'esecutivo. Intanto l'incidenza di casi Covid-19 in Italia è scesa nell'ultima settimana , con un Rt pari a 0,57, dopo la risalita dei contagi registrata a dicembre, che ha costretto buona parte del paese a trascorrere a letto le vacanze di Natale.