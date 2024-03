Geraci, Orsini e altri mitomani travolti da una fake news

In un’ideale ed eventuale storia della cialtroneria italiana, un giorno probabilmente non si potrà non citare la vicenda di questa fantomatica notizia: “Zelensky farà una lista di proscrizione di filoputiniani italiani”. Se n’è parlato quasi per una settimana intera – almeno finché non sono arrivate le elezioni in Sardegna. Abbiamo dunque ascoltato filippiche radio, catodiche, in onda corta e in onda media, su X e su YouTube, abbiamo visto i propagandisti italiani di Putin che si sono scatenati sui loro social, abbiamo letto persino l’editoriale di un direttore di giornale a proposito di “intollerabili diktat del duce di Kyiv”, abbiamo visto leader di sinistra alludere spiritosamente a qualche leader di destra che sarebbe al soldo di Putin, epperò il fatto è che in realtà Zelensky non ha mai detto di avere o di voler compilare una lista di italiani propagandisti russi. D’altra parte basta ascoltare la registrazione della conferenza stampa che il presidente ucraino ha tenuto a Kyiv il 25 febbraio scorso, dal minuto 26 e poi dal minuto 126, per accorgersi che Volodymyr Zelensky sta dicendo una cosa diversa: in Italia ci sono dei cittadini russi che fanno propaganda. Russi, non italiani.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE