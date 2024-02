Quanto spende il Cremlino per divorare la mente dei russi

Roma. I progetti del Cremlino sono tutti a lungo termine, la pianificazione è necessaria affinché il quinto mandato di Vladimir Putin, la guerra e l’annessione fedele e graduale dei territori occupati in Ucraina siano percepiti dai russi come dei successi indiscutibili. Il sito di inchiesta estone Delfi ha ottenuto dei documenti del Cremlino in cui viene evidenziata la spesa che il potere russo è disposto a fare e sta facendo perché la mente dei russi assorba e approvi le iniziative del presidente. La strategia è molto semplice, il potere russo semina e distrae e tutto passa con convinzione attraverso una guerra dell’informazione che Putin combatte contro i suoi stessi cittadini e per la quale spende fino a 1,1 miliardi di euro. Questa somma è divisa in tre categorie: elezioni presidenziali, informazione ideologica e zone occupate.

