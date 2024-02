Che fortuna danzare a Odessa!

Odessa, dalla nostra inviata. Odessa non ha rivali nel buon umore, i suoi abitanti ci tengono molto a sottolineare che, se si va alla ricerca dell’ucraino colto, dall’orecchio raffinato e imbattibilmente ottimista, allora questa città è il posto giusto. A Odessa si chiacchiera moltissimo e alle domande “come vanno le cose con la guerra?” o “sei andato nel rifugio quando la sirena si è messa a ululare?”, c’è la tendenza a rispondere: “La guerra? Ne parliamo dopo”. Prima bisogna parlare del viaggio fino a qui, di quello per uscire, dei monumenti impacchettati e del ballo. Soltanto dopo molte domande e numerosi aneddoti, si inizia a parlare di guerra, e se ne parla per ore. Svetlana Antipova è una ballerina, in città è conosciuta per aver messo su una delle più importanti scuole di ballo, una “severa, vecchio stile”, sogghigna lei con sfacciato compiacimento. Svetlana può permettersi di tutto, il compiacimento, la sfacciataggine, anche di chiudere la porta in faccia ai suoi allievi perché ora è impegnata: deve raccontare. E’ nata a Mosca negli anni Quaranta, “sul passaporto ho scritto Mosca, ma per fortuna sono ucraina”. E’ russa di nascita, suo padre era un ufficiale dell’esercito, un mestiere con cui dentro all’Unione sovietica si viaggiava molto e così lei è stata un po’ ovunque, ma si è posata qui, a Odessa, dove ha vissuto, ha ballato, si è fatta una famiglia.

