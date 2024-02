Kyiv non ha pianto Navalny, ma ha una consapevolezza in più

Odessa. Non un picchetto, non un altare, non una candela. Neppure una foto. Alexei Navalny non viene ricordato in Ucraina, c’è chi ha alzato le spalle alla notizia della sua morte, chi ha ammesso di non esserne sorpreso, chi ha ricordato, con dispetto, le parole di Navalny sulla corruzione dell’Ucraina. L’oppositore è morto venerdì ed è tenuto prigioniero anche da morto, il corpo ha addosso i segni della vera storia dei suoi ultimi giorni in carcere e le autorità non hanno alcuna intenzione di renderla pubblica. L’Ucraina non amava Navalny, non si fidava, ma soprattutto questo è un paese in guerra, in cui si piangono morti ogni giorno, “la morte è diventata una realtà quotidiana, ed è troppo presto perché gli ucraini si concentrino sul destino dei russi che combattono contro Vladimir Putin”.

