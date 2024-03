“Fermare Meloni”. Da Landini e don Ciotti fino Rosy Bindi e Anpi: in arrivo i comitati contro il premierato

Nella sede della Cgil un convegno per denunciare "il pericolo democratico" della riforma e preaparare la mobilitazione. Il segretario del sindacato: "In gioco un modello di democrazia. Le manganellate sono un messaggio di intimidazione"

I protagonisti ci sono tutti. La benzina invece arriva dai recenti fatti di cronaca, le fallimentari manganellate agli studenti di Pisa. “Allarme democratico”, è il tema ricorrente, declinato dai relatori in varie sfumature. C’è il segretario della Cgil Maurizio Landini, a fare gli onori di casa, e c’è Gianfranco Pagliarulo, presidente dell’Anpi. Poi il presidente emerito della Corte costituzionale Ugo De Siervo, don Luigi Ciotti e pure Rosy Bindi. A presiedere i lavori, il costituzionalista Gaetano Azzariti. Prendono la parola uno dopo l’altro. Si sono dati appuntamento nella sede nazionale del principale sindacato confederale per un convegno dal titolo “Un capo assoluto in un’Italia spezzata”, organizzato dall’associazione Salviamo la Costituzione. La presiede lo stesso Azzariti, che apre i lavori e spiega: “La maggioranza sta attentando alla Costituzione. E’ un disegno sistematico”. Presto arriveranno anche i comitati, ci stanno lavorando: l’obiettivo numero uno, non l’unico (si parla anche di autonomia differenziata, di pace e stop alle armi) è combattere la madre di tutte le riforme, il premierato. Che si realizzi è tutto da verificare, forse poco importa, ma è bene non farsi trovare impreparati.