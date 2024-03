Che peso ha sul governo un Quirinale che dice addio alla stagione dei silenzi

Tra Meloni e Mattarella si è creato un doppio binario al centro del quale vi è un’intesa forte sui valori non negoziabili di una democrazia liberale e un’intesa meno forte su alcuni temi che riguardano l’ordinarietà del lavoro legislativo. Il non scontato attivismo verbale del presidente della Repubblica

All’inizio, la sua forza è stata saper dire di “no”. Oggi, la sua forza è saper dire “basta”. All’inizio, la sua forza è stata saper lasciare sul terreno di gioco dei sassolini per indicare un percorso possibile. Oggi, la sua forza è quella di fissare, sul terreno da gioco, i paletti, i macigni, invalicabili di una democrazia liberale. All’inizio, la sua forza è stata sapere trasformare anche i suoi silenzi in un messaggio politico, sono arbitro, osservo, giudico, ma resto lontano, almeno all’apparenza. Oggi, la sua forza è riuscire a dimostrare perché, di fronte a certi fatti, di fronte a certi temi, di fronte a certi problemi stare in silenzio semplicemente non si può più. Ci si può girare attorno quanto si vuole ma nel panorama politico italiano vi è un fatto nuovo a cui non eravamo più abituati e che coincide con il non scontato attivismo verbale del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.