Ma quale regime. L'Italia è semplicemente il solito casino, ma con una certa stabilità

Ai ragazzini si deve una certa deferenza, l’intervento serio e responsabile di polizia va riservato ai teppisti e alla strenua difesa di Carrefour. Certo a Pisa hanno un modo tutto loro, un po’ triste, di manifestare, ne feci esperienza personale. Preferisco il surrealismo dei livornesi, meglio un livornese in piazza che un pisano all’uscio. Detto questo, che c’entra il regime? Abbiamo avuto per decenni un ministro di polizia, Mario Scelba, e pratiche di celere devastanti. Scelba aveva molti difetti, ma la legge antifascista, l’unica, è sua. I partiti dominanti, la Democrazia cristiana al governo e il Partito comunista all’opposizione, sapevano che cosa era il conflitto anche nelle piazze. Ma le accuse di regime venivano dosate. Ora il costituzionalismo è in materia una overdose permanente. Non mortale, perché alla fine nessuno ci crede veramente, ma pericolosa. Il fascismo di ritorno non c’è, se c’è, non si vede. Se ne intuisce qualcosa nei comizi propalestinesi, antisraeliani, e nelle manifestazioni di antisemitismo o antigiudaismo.

