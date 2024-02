Le elezioni sarde offrono buone notizie per il futuro dell'opposizione e della maggioranza

La Sardegna, che bellezza. Aprite gli occhi e ragionate. Ci sono molte buone notizie che arrivano dalle elezioni sarde. Buone notizie per tutti: sia per gli sconfitti sia per i vincitori. Le elezioni sapete come sono andate. Dopo una giornata caotica durante la quale il popolo degli scrutatori ha contato i voti delle regionali con la stessa velocità con cui nel film “Zootropolis” gli impiegati della motorizzazione offrono pregiati servizi ai propri clienti, alla fine la candidata del centrosinistra, Alessandra Todde, ce l’ha fatta. Battuti i pronostici (che vedevano il centrodestra vincente). Battuto il centrodestra di Paolo Truzzu (è la prima regione strappata al centrodestra dal 2015). Battuto il centro di Renato Soru (il cui 8 per cento arriva dopo il 9 per cento di Moratti in Lombardia, arrivato a sua volta dopo l’8 per cento del Terzo polo alle politiche del 2022: lo spazio è piccolo ma c’è). Si dirà: ma a parte le buone notizie per il centrosinistra, quali sono le altre notizie che si possono individuare in questa tornata elettorale? L’elenco è lungo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE