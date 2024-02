Elezioni in Sardegna: inizia lo spoglio. I primi dati da Cagliari danno in vantaggio Todde

Oggi si saprà chi tra Paolo Truzzu, Alessandra Todde, Renato Soru e Lucia Chessa governerà l'isola. Attesa per il risultato anche a Roma

Oggi si conoscerà il nome del prossimo presidente della Sardegna. Dopo la giornata elettorale conclusa ieri alle 22, è iniziato stamattina alle 7 lo scrutinio delle schede nelle 1.884 sezioni. L'affluenza è stata del 52,4 per cento, in lieve calo rispetto al 53,09 per cento del 2019. Le operazioni di spoglio devono concludersi alle 19, secondo quanto previsto alla legge statutaria elettorale. Quella del presidente regionale è un’elezione diretta a turno unico: vince il candidato che prende più voti tra Paolo Truzzu, Alessandra Todde, Renato Soru e Lucia Chessa.

I primi risultati

Procede a rilento lo spoglio delle schede elettorali alle regionali in Sardegna. A tre ore e mezzo dall'avvio delle operazioni, la Regione non ha ancora fornito nessun dato ufficiale. I primissimi risultati arrivano da Cagliari, dove si è completato lo spoglio di due seggi ed è in vantaggio la candidata di centrosinistra Alessandra Todde.

SEGGIO 217

Todde 173

Truzzu 96

Soru 31

Chessa 6

Nulle 8

Bianche 3

SEGGIO 112

TODDE 243

TRUZZU 123

SORU 56

CHESSA 4

Nulle 3

Bianche 2

Intanto Ansa riporta dati non ufficiali condivisi dai partiti con i loro rappresentanti ai seggi. Secondo i dati forniti dal Movimento 5 stelle, la candidata del campo largo a trazione M5s-Pd Alessandra Todde è in vantaggio su Paolo Truzzu del centrodestra in quattro sezioni a Cagliari e una a Porto Torres. Terzo Renato Soru con la Coalizione sarda, ultima Lucia Chessa di Sardigna R-esiste.

Chi sono i candidati alla presidenza della regione Sardegna

I quattro candidati in lizza per succedere al governatore Christian Solinas sono Paolo Truzzu per il centrodestra, Alessandra Todde per il centrosinistra, Renato Soru con la Coalizione sarda e Lucia Chessa con la lista autonomista Sardigna R-esiste. Qui trovate una scheda con tutto quello che c'è da sapere sui quattro candidati, interviste e commenti.

Cosa significa il voto per la politica nazionale

Il test regionale è interessante per la politica nazionale, spiega sul Foglio il direttore Claudio Cerasa. Meloni deve dimostrare di aver imparato a scegliere i candidati (la Lega ne voleva un altro, l'attuale governatore). Il Pd e il M5s devono dimostrare di poter fare a meno del centro (difficile). Il centro deve dimostrare di esistere (e di non essere alleato involontariamente con la destra).