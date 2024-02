La democrazia arretra in tutto il mondo, ed è in crisi anche in Occidente

È uscita in questi giorni l’edizione 2023 del Democracy Index curato dall’Economist, la pubblicazione che dal 2006 si propone di misurare la diffusione e la qualità della democrazia sul pianeta. Pubblicazione dunque di particolare interesse in questi anni in cui abbondano articoli sulla crisi della democrazia e i valori dell’Occidente sono sotto attacco non solo da parte di due grandi paesi, Cina e Russia, storicamente estranei alla nostra tradizione, ma anche all’interno degli Stati Uniti che di quella tradizione sono stati la rappresentazione forse più significativa. L’indice dell’Economist si basa su cinque categorie: processo elettorale e pluralismo, libertà civili, funzionamento del governo, partecipazione politica, cultura politica. Le prime due sono quelle che si sono deteriorate maggiormente nel corso degli anni. Rispetto alle altre misure di democrazia disponibili, come quella di Freedom House, quella dell’Economist si caratterizza per essere maggiormente pluridimensionale. Naturalmente si può avere qualche riserva sulla significatività di queste misure che riflettono prevalentemente le valutazioni soggettive dei ricercatori.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE