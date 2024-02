La politica sale al Campidoglio per Navalny: le immagini della fiaccolata

Sullo stesso argomento: Il Campidoglio diventa piazza Navalny. Contestata la Lega

Fiaccolata in piazza Campidoglio, a Roma, in memoria di Alexei Navalny, il dissidente russo ucciso in carcere in Siberia dal regime di Putin. La manifestazione è stata organizzata da Carlo Calenda, leader di Azione. Vi hanno preso parte tutti i partiti politici, anche la Lega, il cui capogruppo al Senato Massimiliano Romeo è stato accolto al grido di "Vergogna, vergogna". "Il sospetto c'è, ma lei ha la certezza" dice Romeo a un manifestante a proposito della morte del dissidente russo per mani del regime di Putin.

Leggi anche: La cronaca Il Campidoglio diventa piazza Navalny. Contestata la Lega Gianluca De Rosa

"Sono contento che tutte le forze politiche siano oggi qua, non è una cosa comune in Italia. La libertà deve accomunare tutti quelli che fanno politica" ha detto Carlo Calenda. "Siamo qui a questa fiaccolata contro un regime che non tollera il dissenso e che uccide la libertà. I democratici come noi non possono tollerare in nessun paese una compressione costante dei diritti fondamentali e democratici" ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein. Tanti i cittadini romani, turisti e curiosi che hanno voluto depositare un fiore ai piedi della gigantografia del dissidente Navalny in piazza del Campidoglio.