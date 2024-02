Bandecchi: "Ritiro le dimissioni da sindaco di Terni per l'infamata di FdI sulle liste per le europee"

L'imprenditore, che vuole candidarsi per Bruxelles, torna sui suoi passi: "Questo governo è pericoloso. Bisogna combattere". Le polemiche legate al sessismo? "Non c'entrano nulla con le dimissioni, il politicamente corretto ha rincoglionito gli italiani", aggiunge citando Boskov

Sindaco ha cambiato idea? “Quello che è successo in questi giorni a livello nazionale ha inciso in maniera molto forte”. Questa mattina Bandecchi, primo cittadino di Terni, ha deciso di tornare suoi passi, revocando le dimissioni. “L'emendamento di Fratelli d'Italia, che se va bene verrà discusso settimana prossima, mi ha portato al ripensamento". Ci spieghi meglio. "Un'infamata che ci costringerebbe a raccogliere le firme in appena due mesi”, dice al Foglio il leader di Alternativa popolare. “Ho capito che questo governo di destra è pericoloso, ma lo è pure la sinistra. C'è bisogno di combattere e non mi tiro indietro”.



L'obiettivo restano le elezioni europee, "una campagna elettorale pancia a terra". Ma anche nella sua città, continua l'imprenditore prestato alla politica, le dinamiche locali lo hanno portato a nuove valutazioni: “ Merito delle opposizioni, quelli che hanno perso le elezioni volevano dettare la linea. Nel frattempo però hanno smesso di lavorare, non fanno piu nulla, non si presentano nelle commissioni. Sembrano i bambini dell'asilo”, aggiunge il sindaco. “Ho sentito che destra e sinistra volevano mettersi insieme, volevano fare inciuci come ha proposto il consigliere Ferranti”.

Così è arrivata la marcia indietro, ennesimo colpo di teatro, probabilmente non l'ultimo, del fondatore dell'Università telematica Nicolò Cusano. Solo una settimana fa aveva annunciato le dimissioni con un video su Instagram, in cui non forniva troppe spiegazioni. “Volevo dare un segnale al mio partito, non possiamo essere il partito della poltroncina, dobbiamo lavorare per una politica il più alta possibile. Noi siamo pro tempore, dobbiamo ricordarcelo”.

Insomma si è sbagliato di grosso chi ha legato il suo gesto alle polemiche legale al sessismo e alle donne? Bandecchi se la ride fragorasamennte. “Le cito un grande allenatore, il grande Boskov. Se un uomo ama una donna più della birra gelata davanti alla tv con la finale Champions, forse è vero amore, ma non un vero uomo. Il politicamente corretto ha rincoglionito gli italiani”.