Sciolto il giurì di Conte. Mulè: “Trasformati in un gioco da tavola”

“Hanno trasformato il Giurì in un gioco da tavolo: il Giurin giurello della Camera dei deputati. Per questo piuttosto che chiederne un altro, la prossima volta consiglio ai parlamentari di risolverla o dietro un convento di monache, all’alba, in maniera un po’ più maschia. O tirando ai dadi”. Giorgio Mulè non ha ancora finito di raccogliere gli stracci della commissione parlamentare che ha presieduto per due mesi, da oggi ufficialmente disciolta. Eppure c’è già c’è chi al Senato vuole un Giurì tutto suo. Come se la vicenda Conte-Meloni non avesse insegnato alcunché.

