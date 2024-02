Le rette parallele di Salvini e Nordio sulla giustizia

Lo youtuber Matteo Di Pietro ha patteggiato una condanna a quattro anni e quattro mesi per l’incidente con cui ha provocato, a giugno scorso, la morte di un bambino di cinque anni. Di Pietro era su una Lamborghini noleggiata per filmare una sfida social e viaggiava a circa 120 chilometri orari in una via residenziale di Roma. Ieri il ministro alle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini ha commentato la notizia del patteggiamento scrivendo su X, ex Twitter: “4 ANNI per aver ucciso un bimbo di 5 anni? Una riforma della giustizia è quantomai necessaria”. Per quanto questo linguaggio possa essere efficace secondo le regole dell’ex Bestia salviniana, dai tempi in cui il metodo Morisi faceva crescere sui social il consenso del leader della Lega sono cambiate un po’ di cose. Per esempio Salvini non è più un rumoroso e indisciplinato leader dell’opposizione, ma è adesso un rumoroso e indisciplinato membro di spicco del governo.

