Repubblica e pregiudizio

Questo governo ne combina tante, come sanno i lettori del Foglio, che non c’è bisogno di inventarsene. Perché se i giornali di opposizione integrale le sparano più grosse di Urso e Lollobrigida, alla fine si rischia solo che i ministri che dicono di aver fermato l’inflazione ed esportato gli spaghetti su Marte appaiano più credibili dei loro critici. Ieri, ad esempio, Repubblica – impegnata in una lotta dura e senza paura contro il governo Meloni – ha pubblicato un articolo choc: “Il Tg1 è tutto per Meloni: a dicembre Schlein oscurata e appena 30 secondi al Pd”. Secondo la denuncia, basata sui dati dell’Osservatorio di Pavia, che arriva nel pieno della battaglia dem contro l’occupazione della Rai, per un mese intero il Tg1 non avrebbe mai dato la parola alla segretaria del Pd “neppure per sbaglio” e solo per mezzo minuto al suo partito. Troppo poco per essere vero. E’ infatti è falso. Rep., poche ore dopo, ha pubblicato un errata corrige per dire che i dati dell’Osservatorio di Pavia erano sbagliati “per un errore di codifica nel database”. Alla fine risulta che, nel Tg1 di TeleMeloni, Schlein ha avuto addirittura più spazio della Meloni e persino di Mattarella.

