Da FdI a Verdi e antagonisti, tutti insieme contro Lepore. A Bologna il cortocircuito è green

Un'insolita saldatura ambientalista contro la costruzione di una nuova scuola. Contestano l'abbattimento di 31 alberi. "Alla fine dei lavori saranno molti di più. Se per affrontare la sfida della transizione bastasse lasciare tutto com’è, avremmo già risolto. Dobbiamo fare interventi in modo nuovo", dice il sindaco

Gli alberi non si toccano. E dunque la scuola non si fa. Ci sono i comitati civici e ci sono i Verdi. C’è pure Potere al popolo, poi Fratelli d’Italia e la Lega. Un’insolita saldatura ambientalista, in salsa bolognese, che riunisce anche gli antagonisti. Tutti insieme, più o meno appassionatamente, contro il progetto di Matteo Lepore.