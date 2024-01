“A Repubblica sono ridicoli”. La famiglia Agnelli soffoca nel troppo amore del suo giornale

Nell’impaccio frenetico di interpretare i desideri del padrone si può finire in situazioni scabrose, impensabili o comiche. E’ quello che capita da qualche giorno a Repubblica con John Elkann e la famiglia che controlla il gruppo editoriale Gedi. Sentite cosa ci dice Lupo Rattazzi, il figlio di Susanna Agnelli: “Questi che fanno i martiri della libertà di stampa e che vogliono far credere che la Meloni voleva mettere loro un bavaglio sono totalmente ridicoli. Perché la verità è tutt’altra: che quel famoso titolone di Repubblica ‘L’Italia in vendita’, poiché rappresentava una critica sarcastica al programma di governo di alienare quote di aziende controllate dallo stato era semplicemente ridicolo e certamente non una posizione con cui a mio avviso una famiglia come la nostra vuole essere associata”. Insomma, dice Rattazzi: anche meno, ragazzi. Da alcuni giorni Rep. è impegnata in una difesa di Stellantis perinde ac cadaver: pancia a terra, malgrado gli Agnelli ora preghino per non essere difesi in questo modo così comicamente servile.

