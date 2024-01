I fissati di Rep. per la famigerata struttura Delta dei poteri forti

La fissazione è peggio della malattia. È un motto universale d’antica sapienza, qui riferito dall’ironista Giuseppe Sottile, ma lo trovate anche in un romanzo anni Venti di Isaac B. Singer (“Keyla la rossa”, Adelphi). Repubblica e i suoi editorialisti sono dei fissati. Le metafore sono sempre le stesse: il bavaglio, il manganello. L’argomento è decisamente debole: chi ha un editore padrone è un servo, appartiene a un’ideale struttura Delta che fa i bassi servizi per lui. Per noi fate una doverosa eccezione, io libero tu schiavo, e il comitato di redazione applaude e santifica. Struttura Delta: anche l’immaginazione può essere peggio della malattia, almeno per i fissati. Ma sarebbe risibile ora un regolamento di conti, fin troppo facile. Non uno squadrista o peggio uno Sciarpa Littorio meloniano, ma il composto e serioso Carlo Calenda, liberale doc, è all’origine dell’imbroglio che incastra l’ipocrita. È stato lui a dire che Repubblica lo ha imbavagliato per via delle sue liberalissime polemiche contro il sindacalista Landini che lottava contro Marchionne quando in Italia ancora si producevano auto e lavoro e ha smesso di lottare contro Elkann per non sguarnirsi sul fronte editoriale di un giornale progressista sì, ma stellato o Stellantis, quando lavoro e macchinine sono scomparsi. Ha segnalato un conflitto di interessi editoriale potenziale divenuto attuale, reale, sostanzioso, anche ai suoi danni.



