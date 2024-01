Il titolo azzeccato di Rep. su Meloni

La premier sarà pure più fascista di quel che si dice, ma è assai meno broccola di quel che si spera

Titolone per una volta azzeccato sul giornale di Maurizio Molinari: “Da Report, a Gruber, a Repubblica: L’allergia della Meloni per il giornalismo indipendente”. Perdinci. Non la si prenda come una sciocchezza. Perché verrà anche facile, leggendo quel titolo, immaginare che perfino più fascista di quel che si dice, sarà la Meloni, eppure, in parziale compenso, assai meno broccola di quel che si spera.

P.s. “Giggirriva è vivo e lotta insieme a noi”, grida qualche qualche candido ingenuo infinitamente meno fesso di chi si secca a sentirlo.