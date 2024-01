Fascisti su Marte? No, su Dakar! Una notizia da tre miliardi sul piano Mattei

Politici che un tempo flirtavano con la xenofobia costretti ora a respingere il salvinismo e a immergersi sull’immigrazione nel magnifico mainstream europeista (in Africa e al cinema). E adesso il governo vuole stanziare fondi in alcuni paesi del continente senza aspettare l'Europa

Da Marte a Dakar. Era il suo tema identitario, il suo tratto distintivo, il suo cavallo di battaglia e ora, improvvisamente, è diventato il suo incubo. C’è stato un tempo in cui per Matteo Salvini toccare il tema dell’immigrazione significava giocare sul sicuro, significava trasformare tutto in oro. Quel tempo ora è passato e di fronte al segretario della Lega oggi vi è semplicemente uno scenario da incubo. Vi è lo scenario di un governo che sull’immigrazione cerca di ottenere risultati puntando su un’agenda opposta a quella proposta dal leader del Pd. Cinque anni fa, alle europee, la Lega ottenne risultati da sballo (33 per cento) puntando sulla linea dura sull’immigrazione (porti chiusi, con processi conseguenti). Oggi, alla vigilia delle europee, la linea scelta da Meloni, fuori e dentro al Palazzo, va in una direzione del tutto diversa.