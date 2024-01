I boiardi del governo Meloni: scelti, allontanati, promossi. I casi Lollobrigida e Sangiuliano

Giovanbattista Fazzolari, l’Hegel di Meloni, suo filosofo, dice sempre che “è meglio perdere che perdersi”. Quando loro perdono guadagnano infatti i dottor Balanzone. Sono i capi del legislativo, di gabinetto. I boiardi di stato. La norma su misura per l’ex ad Rai, Fuortes, finita alla Consulta? E’ opera di Antonio Tarasco, fino al 17 gennaio capo del legislativo del ministro Sangiuliano. La norma è stata bocciata e Tarasco allontanato. Con promozione. Da pochi giorni dirige gli archivi italiani. Al ministero dell’Agricoltura, dove si piantano ddl come le zucchine, il capo del legislativo, Di Matteo, si è inimicato la struttura per le sue leggi (sulle bistecche) sintetiche. In sintesi: una carnevalata ai ferri.

