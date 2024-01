Dossier e contro-dossier. Ora FdI sfida Conte sulla “questione morale”

I meloniani ora inseguono il M5s sul campo del giustizialismo. Solo che è un terreno in cui i grillini ci sguazzano. E così l'ex premier si accredita come vero oppositore di Meloni

“Gareggiando a fare i giustizialisti, troverai sempre uno più giustizialista che ti giustizia”. Il rapporto tra Fratelli d’Italia e Movimento cinque stelle in queste ore sembra ispirato alla parafrasi di una famosa massima attribuita a Pietro Nenni. Accade che martedì sera i meloniani passano alle agenzie un dossier di sei pagine, in cui si ricordano tutti i casi giudiziari in cui sono coinvolti, a vario titolo, esponenti diretti o vicini al M5s. Della serie: altro che questione morale agitata da Conte nei nostri confronti. A botta di richieste di dimissioni vi siete dimenticati dei vostri, di guai con la giustizia. Un documento a uso soprattutto di deputati e senatori di via della Scrofa, da sfoderare magari nel bel mezzo di un dibattito televisivo. Tempo qualche ora e i 5s rispondono con un contro-dossier, in risposta a un documento che considerano “farlocco”.