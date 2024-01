Mastella “scagiona” Salvini per la visita allo stabilimento della pasta Rummo e accusa i social

“Io dovrei essere quello che critica Matteo Salvini, e l’ho fatto molte volte. Dovrei essere quello che dice: Salvini è venuto a visitare lo stabilimento Rummo per ragioni politiche, ma stavolta mi pare eccessivo, sinceramente”. Il sindaco di Benevento e democristiano storico Clemente Mastella è allarmato. Di più, preoccupato. Non per Salvini, ma per l’azienda Rummo. Quella della pasta “famosa in tutto il mondo”, dice. “Per l’azienda e per i lavoratori che ora rischiano di subire le conseguenze di una campagna social profondamente ingiusta – che addirittura incita al boicottaggio commerciale”. Passo indietro: c’è quell’immagine, on line, di qualche giorno fa: il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini compare in un video su Tiktok con una cuffietta di carta in testa, necessaria a mantenere asettico un luogo dove si produce qualcosa di commestibile. La pasta, appunto. Non è l’unico politico ad aver visitato l’azienda: prima di lui si sono visti, tanto per dirne due, Paolo Gentiloni e Andrea Orlando. Salvini si muove tra i macchinari, nel video, lodando “il meraviglioso stabilimento di pasta italiana…altro che grilli, vermi e farine d’insetto, quelli li lasciamo mangiare a qualche burocrate di Bruxelles”.

