Nuova fumata nera in Piemonte per il campo largo

L'incontro tra delegazioni Pd e M5s rinviato a data da destinarsi. L’equilibrio è delicatissimo perché il Pd, dopo l’accordo in Sardegna sull’ex vicepresidente del M5s Todde, voleva la candidatura della deputata Chiara Gribaudo. Il rischio adesso è che possa saltare tutto

Nuova fumata nera in Piemonte per il campo largo. Questa mattina le delegazioni di Pd e M5s si sarebbero dovute incontrare di nuovo per cercare di trovare un candidato presidente per le prossime elezioni regionali. L’incontro, dopo quelli avvenuti la scorsa settimana senza trovare una quadra, è stato rinviato a data da destinarsi. Una scelta comune tra le delegazioni dei due partiti. Quella del Pd è composta dal responsabile enti locali della segreteria dem Davide Baruffi e dal consigliere regionale Domenico Rossi, mentre il M5s è rappresentato dallex sindaca di Torino Chiara Appendino e dalla coordinatrice regionale grillina Sarah Disabato.

“Dopo una serie di interlocuzioni con la segreteria nazionale e la delegazione del M5s abbiamo convenuto sia necessario rinviare l'incontro previsto per domani mattina tra le delegazioni Pd e M5s in quanto si ritengono necessari ulteriori approfondimenti. Mi auguro che questo ulteriore tempo aiuti a trovare le ragioni di un'intesa, che, com'è noto il PD persegue da mesi”, scrive Rossi in una nota. Un comunicato speculare è stato diramato anche dalla grillina Disabato. “A fronte dei numerosi temi di cui si è discusso nel corso del tavolo con il Pd della scorsa settimana, e alla luce delle importanti ricadute che le rispettive scelte di Pd e M5S avranno sulla politica del Piemonte, le due delegazioni concordano sulla necessità di approfondire ulteriormente ogni singola tematica. L'incontro previsto per martedì è pertanto rinviato a data da destinarsi”.

L’equilibrio è delicatissimo perché il Pd, dopo l’accordo in Sardegna sull’ex vicepresidente del M5s Alessandra Todde, voleva la candidatura in Piemonte della deputata Chiara Gribaudo. Il rischio adesso è che possa saltare tutto.