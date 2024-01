La questione rosa del Pd

La lettera firmata di 26 esponenti dell’area femminile del Pd alla segretaria per chiederle di non candidarsi alle elezioni europee come capolista in più collegi è un documento interessante per comprendere qualche aspetto del confronto interno al maggior partito della sinistra. Le firmatarie temono che la candidatura di Elly Schlein, che poi non occuperà il seggio nel Parlamento europeo, comporterebbe una riduzione della componente femminile, oggi maggioritaria nel gruppo parlamentare europeo del Pd. Non è chiaro il meccanismo che determinerebbe questo esito, visto che le liste non sono bloccate e che la scelta tra i candidati dipende dalle preferenze che ottengono (la legge ne prevede fino a tre), così come non è affatto garantito che in assenza della candidatura di Schlein la presenza femminile nel gruppo resterebbe maggioritaria.

